Gran Hermano: Furia dio detalles de su encuentro íntimo con Mauro

furia y mauro chape.jpg

Furia y Mauro, finalmente concretaron, dieron su consentimiento a cámara y tuvieron un apasionado encuentro bajo las sabanas, mientras algunos intentaban espiar qué estaba pasando.

furia mauro abrazados cama

La participante más polémica de la casa le contó detalles a sus compañeras de cuarto y en una conversación lanzó: "No, yo ya la vi y no la tiene re larga" a lo que Virginia de inmediato dijo "No lo digas".

A lo que Furia sumó: "Lo único que les voy a decir es que acá bailó" e hizo énfasis en "Podés tener un re cuerpo pero si no tenés no tenés"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agus_rey/status/1767714882089083247&partner=&hide_thread=false Furia tratando de manicero a Mauro después de haber tenido sexo en #GranHermano pic.twitter.com/uuZ8z9lOJf — Agus Rey (@agus_rey) March 13, 2024

Mauro habló de su noche con Furia

Mauro se acercó a Florencia otra de las nuevas participantes que ingresó a la casa de Gran Hermano, para contar lo que vivió. Mientras le contaba cómo se sintió en ese momento tan íntimo, su compañera afirmó: "Te sirve, o sea, como que te despeja un toque".

Furia Mauro gran hermano

A lo que Mauro confesó: "Sí, total, porque además es una fenómena, fuera de joda" y Flor le comentó: "Mientras vos estabas acá yo estaba afuera pasándola como el orto, ¿entendés?". Entonces, el jugador la interrumpió para expresar: "Sí, igual ella es una fenómena".