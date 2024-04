Furia y Coti Romero volvieron a cruzarse en Gran Hermano: "Yo no soy..."

"En tu defensa, vos lo escribiste bien y una bolud... te dijo que iba con h", señaló Furia. Ante esto, la correntina le pidió disculpas a su compañero y sentenció: "Despacio Juliana, yo no soy ninguna bolud...".

Y, agregó furiosa: "Yo fui la que se lo dijo, por qué no sos más tranquila y decís las cosas bien". Ante esto, Juliana respondió tranquila: "No lo dije por vos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1782509475531723169?t=iAu0XndIzajG90eEid0c7w&s=19&partner=&hide_thread=false CRUCE ENTRE FURIA Y COTY

¿De qué lado estás?#GranHermano pic.twitter.com/m3kQKKifqT — TRONK (@TronkOficial) April 22, 2024

Por su parte, Constanza se disculpó con Nicolás por aconsejarlo erróneamente en el juego y recibió como réplica: "No, no pasa nada, es un juego”.

Sin embargo, lejos de terminar ahí, Coti quiso seguir con la discusión: "No pasa nada, pero no son las formas de decir las cosas". A esta reacción, Juliana reiteró: "No te lo dije a vos".

"Yo voy a respetar esas cosas, yo no soy como vos. Yo no voy a aguantar esas cosas", continuó la participante de la temporada anterior.

"Bueno, mi amor, tranquila", volvió a contestar Juliana. Tras esa frase, Romero gritó: "Tranquila vos. Tranquilizate vos. A mí no me faltes el respeto. Yo no soy Joel, yo no soy Agostina, yo no soy Catalina eh".