Gran Hermano: Gastón Trezeguet habló sobre la posibilidad de que los participantes vean el Mundial

Gastón Trezeguet Gastón Trezeguet

La advertencia de Trezeguet a los participantes de Gran Hermano

El ex jugador de GH1, el inventor de las estrategias, advirtió a los nuevos protagonistas que “no entren con un personaje, no entren con un croquis porque eso se desdibuja apenas entran, porque además no conoces a las personas con las que vas a convivir. No podes fingir todo el tiempo, lo importante es ser sincero”.

"Lo importante es la diversidad, que eso esté presente, no solo en sexualidad sino en formas de vida, estilo de vida, edades, todo. Y va a ser muy rico de ver. Yo fui un gran estratega en la época que estaba mal visto ser estratega”. “Era un Gran Hermano donde no tenías nada como los de ahora”.

Trezeguet formó parte, junto con Marcelo Corazza, Santiago Almeida, Tamara Paganini, Daniela Ballester, Eleonora González y Natalia Fava, entre otros, del primer grupo de “valientes” que estrenó “la casa más famosa de la televisión”.