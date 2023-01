Grito del afuera en Gran Hermano: "Conejo, Thiago te votó"

El Conejo le sacó tarjeta roja a Pestañela

La última nominación del Conejo fue para alquilar balcones. “Mis primeros dos votos son para Daniela porque el domingo, después de que se vaya Coti, yo me sentí muy mal y se me arrimó Maxi, pero a Thiago lo sentí muy distante”, comenzó diciendo el participante.

Por su parte, el novio de Coti aclaró: “Después, cuando entré acá, dije que iba a jugar de otra manera, mucho más fuerte y que al único que iba a respetar era a Maxi sin nombrarlo a Thiago. Pasó el tiempo, se me acercó Thiago, que hace tiempo que no lo hacía, y lo sentí de vuelta cerca. Cuando pasó eso, por dentro me arrepentí de lo que había dicho”.

Al dar sus explicaciones, el Conejo lanzó sin filtro su opinión sobre la concursante que había quedado eliminada y volvió a entrar: “Eso no quiere decir que iba a ir contra Thiago, sino que lo estaba descartando de estar al lado mío. Iba a ir en contra de mis principios. Sé que se alejó, no por su propia voluntad, sino que fue manipulación de ella. Ese es el juego que está haciendo Daniela, pero no lo comparto para nada”.

“Así que, arrepentido de eso, volví a optar por deschavar una vez más a Daniela como le pasó la primera vez que se fue. Y, obviamente, inclinarme por la amistad y no cambiar mis pensamientos, ni mi ideología que tengo desde chico”, insistió sobre la responsabilidad de la participante en su relación con Thiago.