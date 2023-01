Habló Noemí Alan luego de encontrar desnudo a su novio con la hermana de Thiago

Gran Hermano o Gran Hermana

“Lo que me molestó es que no se haya acordado que habíamos quedado en vernos, estaba demasiado alegre por decirlo de alguna manera, yo estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía que no había encontrado en los últimos años”, afirmó Noemí Alan.

“Acepté salir en con él y tuvimos lindas salidas, charlábamos mucho y ya sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual, para mí fue una novedad porque hace mucho no estaba en pareja, entendí que lo que habia nacido entre los dos era una hermosa amistad, donde podíamos ser sincero el uno con el otro sin necesidad de obligaciones y ni siquiera de infidelidades”, agregó.

Noemí Alan perdonó a Martín Lema

“Yo lo disculpo porque es un pibe joven y no quiero dejarlo mal parado, realmente estaba un poco alcoholizado y tendría que haberme avisado si no me quería decir la verdad, no llegar a la situación de llegar a buscarlo y que estuviera acompañado y eso me cayó muy mal”, explicó Noemi Alan

“La relación de pareja con él llegó a su fin, nunca iba a funcionar pero fueron momentos muy lindos y me hizo sentir muy bien, espero que no se corte la amistad, se fue al carajo con lo que hizo el sábado”, completó.