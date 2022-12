Gran Hermano: Holder hizo un posteo sorpresivo a favor de Alfa

El sorpresivo posteo de Holder a favor de Alfa

FjQVwt7XwAAHyT8.jpg

El primer expulsado de Gran Hermano 2022 había criticado con dureza a Alfa y hasta repudiado el comentario sexual del participante hacia Coti.

“Me pareció muy maleducado. Siempre la gente me dice que no hable de la edad, pero es importante, y creo que un hombre grande, que le hable así a una chica de 20 años y haga ese tipo de chistes, no está bien porque podría ser su hija, su nieta...Creo que es un montón”, había dicho.

“Muchas veces le dije a Alfa que él con las mujeres se mete mucho, pero con los hombres no. Las cosas que me dijo Alfa siempre fueron por atrás, después vi los clips y nunca me dijo nada en la cara”, había dicho en LAM y agregó: “Creo que en ese sentido es un pobre hombre. De afuera es un tipo que te hace reír, pero convivir con Alfa es agobiante”.

A su vez, Alfa se había burlado de Holder tras su eliminación: "Nada de hormonas, eh. Todo real, de verdusky", dijo en referencia a Holder mientras hacía ejercicio.