Isabel De Negri explotó contra sus compañeros de Gran Hermano: "No hacen una mierda"

isabel se enojó1.mp4

Seguidamente, señaló: "Mañana lo tenemos que hablar, porque parece que no entienden. Hay que hablarlo entre todos porque continuamente está todo mugriento". Inmediatamente, su compañera Rosina Beltrán le pidió que se calme, tras lo cual la mujer apuntó: "No me hago mala sangre, pero no tengo por qué lavar la mugre de los demás. Me la paso lavando la mugre de los demás. ¿Por qué tengo que soportar esto?".

Este miércoles fue la primera vez que Isabel explotó cuando, previo a la gala de nominación, la hermanita no se sintió a gusto con el entorno que la rodea y expresó: "Hay gente que más allá de que no hagan una mierda, eso me molesta, hay gente que es aburrida, no tiene diálogo. No es picante, o sea, es tibio".

isabel se enojó2.mp4

De inmediato, Rosina la frenó mientras la escuchaba y le dijo: "Bueno, pará... somos todos diferentes". Y De Negri acotó rápidamente: "No, mi amor. Pero tibio tampoco. Tibio y no hacés nada, para mí... es mi pensar. Ustedes me preguntaron cómo pensaba yo. Capaz me nominan todos a mí por vieja chota".

"Yo considero que esto es un show y el que no aporta, se tiene que ir", dijo Isabel de Negri ante la atenta mirada de Gran Hermano.