Gran Hermano: Julieta se depiló para ver a su novio

“Ro, ¿me hacés porfi?”, le preguntó Poggio a la encargada de la cocina quien no tuvo problema en depilarle el bozo. “¡Ay! Por si viene Lucca hoy, para no pincharlo, no nos enredemos”, bromeó la jugadora de 35 años sobre la situación. Tras cinco meses de conviviencia, la participante no tuvo problema en esperar a que la cera se seque frente a Nacho y Marcos.

“Ay los bigotes”, bromeó el salteño. Desde temprano, la competidora comenzó a prepararse para que el encuentro con su novio sea tal como lo imaginó.

