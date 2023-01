Gran Hermano: Julieta tuvo una crisis y Alfa la consoló

Y ante la insistencia de Walter, Julieta destacó: "No puedo... ya lo voy a hablar con la psicóloga. No lo puedo contar. Ya hablé y me dijeron que en un rato puedo hablar (con la psicóloga)".

"Hay cosas que no se pueden contar acá. Es algo que a mí me pone mal", destacó.

En toda esta situación, Walter se mostró muy compasivo con la joven y le dijo unas lindas palabras para reconfortarla y la invitó a merendar.