"La Cata" destrozó la actual edición de Gran Hermano

"No me hubiese bancado ese mundillo de tanta competitividad y tanta hipocresía, hay cosas que no me gustaron de ese lugar. Vi ciertas cosas y ciertos manejos que no es lo mío", disparó este jueves "La Cata" en una charla con el periodista Juan Etchegoyen en la que recordó falsedades como que "en un camarín llegaba alguien saludando y de repente esa misma persona decía 'ay, está es insoportable'".