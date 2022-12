Gran Hermano: la familia de Coti publicó un comunicado contra participantes

Además, agregaron: "Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa, repito, puede estar o no de acuerdo con su juego, pero hay límites que no deberían pasarse".

La familia de Coti manifestó que continuarán replicando las cosas que hablen bien y demuestren amor por ella: "Nosotros, su familia y amigos, seguiremos compartiendo las muestras de cariño, porque en definitiva es lo que a mi hermana le va a interesar cuando salga del juego, rodearse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona. Te queremos Coty".

Esto surge después de que los fandom de Coti se encararan de divulgar una historia que compartió La Tora en sus redes, en la cual se puede ver a la correntina en una foto editada con la el fin de perjudicar su imagen. Lucila Villar borró la historia, pero los seguidores de Romero no dudaron en guardarla para cuestionarla por sus intenciones.

captura mensaje coti

captuta mensaje coti