Gran Hermano: la frase de Martín Ku que enojó a Lisandro

Qué dijo Martín Ku que enojó a Lisandro

“Bien jugado”, le lanzó en medio de la mesa donde estaban ella, Catalina, Isabel y Rosina a lo que la instructora de combate respondió: “No fui yo, fue Nico”, teniendo en cuenta que Nicolás, como líder de la semana, salvó a Bautista y no a Lisandro. Esta conversación generó dudas en Rosina, quien preguntó a Martín por qué felicitó a su contrincante. “Me llama la atención que se haya ido tu amigo y le digas: ‘bien jugado’”, destacó la uruguaya.

Por esto, Ku sentenció: “Porque entiendo que es un juego, yo no me tomo las cosas personales”, por su parte, Rosina volvió al ataque: “Si me sacan a Zoe, ni en pedo le digo: ‘bien jugado’”, y Martín le disparó: “Porque vos no jugas con estrategia, yo juego con estrategia y con corazón. No sobrepiensen las cosas”.

Ante esto, Licha, quien vio la conversación de la fuera, brindó su opinión en A la Barbarossa: "Al principio fue un baldazo de agua fría pero sinceramente, me niego a pensar que eso haya sido una felicitación por sacarme, como si se hubiera puesto contento. Creo que lo dijo por la jugada, que fue excelente".