La fuerte crítica de Germán Paoloski a Furia de Gran Hermano: "Que no lo gane ella"

El periodista dijo esto luego del revuelo que se vivió en los medios por la fuerte pelea de Furia con Catalina Gorostidi, quien era su amiga incondicional. En este sentido, Paoloski no dudó en dar sus razones: "No me parece un buen ejemplo, no me gusta como jugadora. Grita todo el tiempo. Se enoja demasiado. Maltrata a la gente, muchas veces sin razón. Puede tener razón en alguna oportunidad, pero la razón no te da la validez de hacer lo que hace, así que como ejemplo no me gusta".

Y agregó: "Tiene un montón de seguidores y seguidoras que no sé qué le ven pero a mí no me gusta para nada, así que ojalá que esta chica no gane el programa. Después, puede ganar cualquiera".