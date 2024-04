Gran Hermano: la hermana de Furia habló de los rumores de embarazo

Por su parte, mediante su canal de difusión de su cuenta de Instagram, la hermana de la participante más polémica de la casa aclaró lo que ocurre. “Hola a todos, gracias por todos los mensajes de amor para Furia”, comenzó diciendo, y sumó: “¡Está todo bien! ¡Furia está más fuerte que nunca! Muy cuidada y protegida por todos”.

En ese marco, la joven fue por más y desmintió por completo los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales en las últimas horas: “Para los haters, no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía”, sostuvo, de manera contundente. Pese a que no dio detalles de los motivos de los estudios, quiso aclarar que no se trataba de un embarazo.

hermana furia gh chat.jpg