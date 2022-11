Gran Hermano: la hermana de Thiago habló tras la detención de su padrastro

Camila trató de tranquilizar a Julio y el hombre la habría golpeado con sus puños, de acuerdo a la denuncia por "lesiones y amenazas" que la joven presentó en la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza a cargo de Silvana Bregia.

En Toda la vida, el ciclo de Net Tv que conduce Viviana Saccone, se comunicaron con la víctima y sólo dijo que prefiere no hablar: “Si tengo que hacer entrevista a uno me van a venir todos. Por eso, es que prefiero no hacer con nadie. Lo que puedo decir es que tengo que estar tranquila y estoy mejor”.

La chica utilizó su cuenta de Instagram, dónde ya tiene más de 76 mil seguidores, para publicar un mensaje desgarrador. "Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes".