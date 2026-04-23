Aseguran que Andrea del Boca y Cinzia Francischiello volverán a Gran Hermano: cuándo

Gladys "La Bomba Tucumana" cambió de look y crecen los rumores de su ingreso a Gran Hermano

El nombre de Gladys La Bomba Tucumana volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática, aunque esta vez no por un lanzamiento musical sino por su posible desembarco en Gran Hermano Generación Dorada.

En las últimas horas, comenzaron a circular versiones que indican que la artista sería una de las elegidas para ingresar al reality en los próximos días, en lo que sería un movimiento clásico del programa para revitalizar la dinámica del juego. Y como si faltara combustible para esa teoría, la propia Gladys dejó una pista que encendió todo.

A través de su estado de WhatsApp, la cantante mostró su paso por la peluquería junto a su estilista, donde apostó por un cambio visible: extensiones rubias y un look más jugado, en sintonía con estilos que hoy pisan fuerte en el mundo del espectáculo. El detalle no pasó inadvertido y rápidamente se interpretó como una preparación para su posible ingreso a la casa.

gladys la bomba

La movida no sería casual. Su llegada estaría directamente vinculada a la reciente salida de La Maciel, quien, a pesar de haber sido respaldada por el público en la última gala, decidió abandonar el programa el lunes por cuestiones personales. Esa vacante abrió la puerta a nuevos ingresos, y el nombre de Gladys empezó a sonar cada vez con más fuerza.

Si se concreta, no sería una participante más. La artista ya tiene experiencia en la televisión y, sobre todo, un perfil que encaja perfecto con el ADN del reality: frontal, intensa y sin demasiados filtros. Quienes la recuerdan por su paso por ShowMatch saben que nunca esquivó el conflicto y que suele responder sin vueltas cuando se siente atacada.

Ese antecedente alimenta la expectativa sobre cómo podría moverse dentro de la casa, donde conviven jugadores de carácter fuerte. En ese escenario, nombres como Brian Sarmiento, Tamara Paganini, Yipio y Solange Abraham ya marcan un clima de tensión constante, ideal para que una figura como “La Bomba” entre a agitar el tablero.