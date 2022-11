La operación que puso en riesgo la vida a Alfa de Gran Hermano: "Sufrió mucho"

Luego, el hermano de Alfa destacó que él siempre quiso ser famoso y que conoció a la actriz María Valenzuela.

estafa Alfa Gran Hermano

“Hablé con María Valenzuela y le pregunté, me dijo que no fue novia, pero salió a tomar un café, a una cena y además a un recital de Ringo Star que fue cerca del Rosedal”, dijo. “Y le envió un ramo de rosas. No sé si fue pareja o novia, estaba con él, no creo que haya sido pareja o novia”, contó el hermano de Alfa.

Y aseguró sobre la personalidad de Alfa: “No es violento. Estar ahí te debe saltar la térmica, más que mi hermano tiene 60 años y estar ahí con todos los pibes. Él lo que quería era ser famoso, lo disfruta”.