La reacción de Coti al ver llorar a Conejo tras su separación : "Me río..."

“No me gusta ver esta nota”, comenzó diciendo Coti después de que el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, Alejandro Costelo, le mostrara las declaraciones de su ex desde un celular.

COTI ROMERO habla con LAM y DA DETALLES de su SEPARACIÓN con el CONE

“Me pongo nerviosa. No entiendo por qué dio la nota. Yo sé que no estábamos más juntos, pero creo que nos podríamos consultar porque es una relación que teníamos nosotros”, agregó.

“Entiendo que, si fue lo que le salió en el momento, tenía que descargar. Pero me duele y me pone nerviosa. Me río de los nervios”, cerró la entrevistada.