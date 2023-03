La Tora de Gran Hermano cruzó a Coti Romero en vivo: "En vez de pedirle..."

La Tora, por su parte, se encargó de poner sobre la mesa su situación con la ex blonda: "Para dejar de pensar lo que pienso de ella tengo que hablar con ella, recién salgo y ojalá que podamos hablar y aclarar un montón de situaciones de adentro".

Al ser consultada sobre qué situaciones deberían conversar, Lucila intentó salir por la tangente diciendo que se refería a "situaciones del día a día", pero nuevamente uno de los panelistas de Barbarrosa insistió en que, al menos, un episodio tenía que tener presente al decir lo que dijo.

Como la rubia aseguró no recordar ningún momento específico, quien ahora tiene su pelo colorado trajo a colación el comentario que hizo Villar, en una oportunidad, sobre que a ella le gustaba Nacho Castañares, actual amigovio de Lucila.

"No sé si llegaste a ver que eso de tener onda con Nacho fue armado con el 'Cone' para que, en esa placa que estaba Nacho de líder con Alexis, lograr que no te salven a vos porque justamente queríamos que abandones la casa y terminó siendo así", apuntó la correntina, al mismo tiempo que se defendió de las acusaciones de la Tora: "Nunca me gustó Nacho, de hecho, le tengo mucho cariño porque me parece que coincidimos en muchas cosas, pero no es el tipo de chico que me pueda gustar".

Como era de esperarse, la recientemente eliminada hacía gestos de que no le creía a Coti Romero mientras ella hablaba y, en torno a eso, dio sus razones: "Vi que eso fue armado, pero una cosa es la última semana cuando arma eso que yo, obviamente, me di cuenta, pero Coti venía arrancando desde la semana uno, no era desde la semana cuatro, entonces de repente ella estaba en pareja con Alexis pero, en vez de pedirle la remera a su macho, se la pedía a Nacho y eso que yo todavía ni estaba con Nacho", aseguró celosa la Tora.

Por su parte, la novia de Alexis 'el Conejo' Quiroga le reclamó a la oriunda de Berazategui su doble discurso en el certamen de convivencia: "La segunda vez que entraste no querías hablar de quilombos ajenos, pero hablabas de mí como persona, no como jugadora. Yo siempre que hablé de vos, fue como jugadora. Cuando yo hablaba de vos, estabas adentro. Cuando te fuiste de la casa no hablé de vos. En cambio, cuando yo salí de la casa, ella hablaba de mí cosas que no tenían que ver con el juego", disparó Coti.

Claramente, enemistadas. ¿Harán las paces?