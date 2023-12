Las participantes de Gran Hermano hablaron de "la fiesta VIP" de la Selección Argentina

"¿Quién es la de la fiesta Vip? ¿Vos sos la de la fiesta?", le preguntaron a Rosina, la participante uruguaya, luego de los primeros rumores que empezaron a circular dentro de la casa sobre algunos de los hermanitos. Rápidamente, la charrúa se desligó: "Yo con futbolistas, no".

Al lado de ella, en la misma cama, estaba Catalina, quien efectivamente contó que había estado con un jugador campeón del mundo, pero no se animó a admitirlo adentro de la casa y no lo quiso confesar ante sus compañeras. "No, yo no soy. Yo no soy esa", lanzó la joven que es médica pediatra.