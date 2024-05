Gran Hermano: liquidaron a Santiago Del Moro por su destrato a Mauro

"No me dejan hablar en vivo, no me dejan jugar por nada, para eso me voy y listo”, expresó Mauro visiblemente molesto mientras los demás participantes jugaban por el auto 0 kilómetro.

En ese contexto, Del Moro le indicó que no estaba participando por el auto por decisión de sus compañeros y el hermanito sumó: "No me enojo por eso, me enojo porque ayer no me dejaron hablar".

Y el conductor replicó en tono violento: "¿Pero qué querés hablar? Te cuento una cosa, porque ya estoy hinchado las pelot... con todo. Chicos este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera tiene 200 cámaras todos los días, se plantan y los graban todos los días".

Tras lo sucedido, el número 1 de Gran Hermano, que últimamente parece quedarle grande el lugar de conductor, recibió fuertes críticas en su contra en las redes sociales. Evidentemente, al público no le gustaron sus formas.

Las reacciones de las redes contra Santiago Del Moro

Del Moro se hace el cocorito ahora con Mauro porque debe estar cansado de leer que es un tibio porque nadie lo respeta y lo pasan por arriba. Ahora esta demostrando con su reacción que no es un tibio, es peor que eso.

Que gran pena que no esté Rial al mando de Gran Hermano. — lamascarada (@lamascarada) May 7, 2024



Que gran pena que no esté Rial al mando de Gran Hermano. — lamascarada (@lamascarada) May 7, 2024

Que le pasa a del moro con mauro, no lo dejaste hablar, le diste a entender que era su culpa porque no le dio espacio despues entras para cagarlo a pedos, innecesario. La otra le grita en la cara, le maneja el programa y queda pillo — Pablo Agustín (@PabloAgustin) May 7, 2024

los muchachos yendo a apoyar a mauro en contra de la producción, del moro y el pelado psiquiátrico #NuevoGranHermano pic.twitter.com/sE6JNwCd6G — Lucas:) (@Lucaspisto_) May 7, 2024

del moro anda llamando a los programas de telefe para que NO hablen mal de furia.. DAN ASCO#NuevoGranHermano pic.twitter.com/D4Ma3U4siE — c (@catanation_) May 7, 2024

La imagen de un pibe HARTO de que le falten el respeto desde la producción, especialmente el conductor de un programa que aplaude a una violenta y lo manda a renunciar cuando mauro pide que lo escuchen. ERA AYER DEL MORO, bien calladito te quedaste con juliana#NuevoGranHermano pic.twitter.com/T2NNEAwlze — Rannya (@rannyaok) May 7, 2024

Del moro: furia no me hace callar, está bien q use los vivos para expresarse, sabe q más gente la está mirando.

Cuando mauro quiere usarlo para hablar: ME ROMPES LAS PELOTAS, ANDA A HABLALE A UNA CÁMARA SI QUERES O AHÍ TENES LA PUERTA#nuevogranhermano pic.twitter.com/G8NOv4Mz88 — NANA (@lm__nana_) May 7, 2024

Cuando mauro quiere usarlo para hablar: ME ROMPES LAS PELOTAS, ANDA A HABLALE A UNA CÁMARA SI QUERES O AHÍ TENES LA PUERTA#nuevogranhermano pic.twitter.com/G8NOv4Mz88 — NANA (@lm__nana_) May 7, 2024