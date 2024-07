Gran Hermano: los primeros eliminados no estarían en la final por "falta de presupuesto"

Resumiendo un poco la cuestión, usando su cuenta de Twitter, Agus Rey escribió: “Escándalo en Gran Hermano. Hernán, Axel, Williams y Alan no estarían en la final porque no tienen dinero para el hotel. El cordobés llegó a dormir en retiro. La produ les dijo que no hay presupuesto y están furiosos porque también tienen que resolver el tema con casinos ilegales”.