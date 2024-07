Los raros negocios de Coy, la hermana de Furia de Gran Hermano

En su publicidad, Georgina Scaglione comienza diciendo: “Hola cariño, vine a visitar al doctor Garone. Me voy a arreglar la carita con el mejor doctor. Esta cremita que me puso el doctor es para que no me duela nada. Acá estoy con el doctor de las furiosas”. En estas imágenes que salieron a la luz en las últimas horas, también hace referencia al doctor.

coy furia

“Infinitas gracias al doctor Garone, tienen que venir acá. Gracias doctor, te quiero mucho. Posta boluda, es muy linda verme. Estoy muy linda", cerró la influencer. Ante esto Etchegoyen brindó su opinión al respecto: "Ese es un video de la hermana de Furia publicitando a un médico, creo que fue el día que se hizo la intervención en la nariz pero eso es lo de menos".

Después de esto, el periodista cerró: "Es escandaloso lo moral, el tema es lo legal. Si furia puede hacer llegado el momento y su intención de accionar judicialmente contra su hermana", dijo Etchegoyen como reflexión después de observar el material.