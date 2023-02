¿Lucca infiel? Filtran chats del novio de Julieta Poggio de Gran Hermano

La conversación que lo lleva, nuevamente, al ojo de la tormenta tiene como protagonista a una chica llamada Rocío Galera, quien subió una historia en Instagram, de espaldas y en ropa interior, la cual fue contestada por el compañero de la bailarina. Si bien, en el vídeo aparecen los mensajes recientes, no es la primera oportunidad en la que dialogan e, incluso, se ven cara a cara, de acuerdo a lo que reza uno de los chats: "Decime cuándo volvés a Luján y te busco. Quiero que hablemos", dando a entender que se frecuentan a menudo.

En uno de los intercambios, Lucca asegura que la mujer en cuestión lo vuelve loco y se muestra insistente con la posibilidad de continuar en contacto. A todo esto, la chica replica que no está bien lo que está haciendo y que espere a que Julieta salga de la casa para aclarar su situación con ella.

Por esa razón, Bardelli se intenta justificar de la siguiente manera: "Ya lo hablamos y no es que no tenga código, veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí", sostuvo, alegando que la conducta de su novia le permitiría a él verse con otras personas.

Evidentemente, algo pasa. Lucca Bardelli ya había sido señalado por seguidores del ciclo de Telefe en Twitter, tras haber sido visto en boliches junto a otras chicas, aunque en esa oportunidad se defendió diciendo que se trataba de un viaje, donde quienes lo acompañaban conocen a Julieta.

¿Qué dirá Julieta cuando salga de la casa?