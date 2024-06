"Machista inmunda", la respuesta de Catalina tras la desafortunada frase de Furia de Gran Hermano

Fue entonces cuando Furia tuvo un desafortunado comentario hacia su examiga, que no pasó inadvertido en las redes sociales ni mucho menos para Catalina: "No necesito estar con nadie, pedazo de machista inmunda. Tengo nueve años de carrera que me los gané sola", lanzó Gorostidi, en respuesta a los dichos de la polémica jugadora, que asoció su posible éxito en los medios con la necesidad de tener intimidad con algún integrante de la producción de Telefe.