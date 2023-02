Marcelo Corazza habló sobre el incidente en la puerta de la casa de Gran Hermano

A los pocos minutos, Ángel de Brito subió en su cuenta de Instagram una historia que decía: "Marcelo Corazza herido por un petardo en la manifestación a la salida de Gran Hermano".

de brito protesta GH

Este lunes, Marcelo Corazza habló sobre el incidente: "Fue un susto, un golpe en la espalda. Estoy dolorido la verdad pero estoy bien. Cayó algo y me pegó, pero estoy bien", comento en diálogo con PrimiciasYa.

"No sabemos qué fue lo que me golpeó. Calculamos que algo que cayó de los petardos o un piedrazo, o algo así. En ese momento me asusté, parecía un tiro", agregó.