Gran Hermano: Marcos elogió a La Tora y la hizo llorar

"Sos una persona mucho más linda de lo que querés demostrar. Siendo vos misma, siendo débil o fuerte... siendo sincera sos mucho más linda que demostrando cosas que, por ahí, no sos. Me di cuenta de eso: que sos una persona súper sensible y que querés mucho a las personas", expresaba Marcos.

Si bien no se supo con exactitud cómo comenzó la charla y cuáles fueron los motivos para que se desencadene de esa manera, Lucila se mostró muy conmovida por las lindas palabras que tuvo el salteño para con ella.