Marcos habló con Alfa sobre actitudes que molestan en Gran Hermano

"Bueno, pero zafaste como el mejor. Tenes el gran voto de confianza de la gente. Eso te sirve", comenzó diciendo Walter.

"Sí, me pone muy alegre. Me la sube mucho. Me sube la alegría, muchísimo", comentó el salteño.

A lo que su compañero agregó: "Viste que yo te dije que se iba Agustín. Vos decías 'no digas así', yo te dije".

Marcos hablando con Alfa sobre celebrar que de vaya alguien.

Ante este comentario el "Primo" respondió: "Si, igual trata de que cuando se vaya alguien no festejar porque no es lindo sentir mal a otra persona".

"No, pero yo hice así porque yo fui el único que la pegué. Porque hace un rato, Romina me decía que se va Nacho y yo decía que se iba Agustín", se justificó Alfa con su compañero.

"Bueno, pero por las dudas no lo hagas de vuelta, porque si la persona se está yendo y escucha un aplauso es como 'qué embole'", cerró Marcos de una manera muy contundente.