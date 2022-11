Gran Hermano: Marianela Mirra disparó contra los defensores de Thiago

Además, Marianela aseveró: “Esta loco la mafia que son los seguidores de Thiago. Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando me venga en ganas... Esto es ‘Gran Hermano’, no la cárcel”.

thiago acoso agustin

Mirra agregó: “En un mundo paralelo…les doy diez minutos más para que sigan insultando, para que me digan qué es Thiago. No al abuso, no al bullying, todos lo vemos. En este perfil jamás tuve que leer un insulto, por suerte, pero dar una opinión dio lugar a ‘gente’ que dijera lo que sea". Marianela aprovechó para hacer referencia a las recientes declaraciones de Diego Leonardi, en las que este asegura haberla perdonado por la espontánea que hizo: "Nosotros con Leonardi nos amamos, es otra historia, nosotros jugamos, pero no nos metimos con la sexualidad ni faltamos el respeto a nadie. Suerte con el tal Thiago, a mí no me importa cómo le vaya…pero amo el formato de ‘GH’ y voy a opinar siempre que quiera”.

Marianela Mirra criticó duramente a Thiago Medina, luego de que muchos espectadores de Gran Hermano condenaran al joven por haber tocado a Agustín mientras dormía.

La ganadora del reality en el 2007 escribió un contundente mensaje en sus historias de Instagram, en el cual condenó y repudió la acción de Thiago en contra de su compañero: "A pedido de ustedes, mi argumento: es un atrevido, lo que hizo con Agustin me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos. Fuera Thiago".