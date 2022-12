Maxi decidió no irse de Gran Hermano y cargó contra Alfa

¿CÓMO SIGUE EL JUEGO DE MAXI LUEGO DE QUERER IRSE?

En una nueva gala de nominación, el cordobés le dio dos votos a Daniela, que volvió gracias al repechaje y en segundo lugar nombró a Alfa, su enemigo dentro de la casa. Aseguró que cada día lo soporta menos y que hará lo posible por sacarlo.

En las redes no ven la hora de que quede en placa para poder sacarlo, porque consideran que no aporta nada al juego y que es un "ente". Por ahora sus compañeros no lo tomaron de punto, pero durante enero -cuando se vayan dos concursantes por gala- su suerte podría terminar.