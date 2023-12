Gran Hermano mostró lo que no se vio de la escandalosa pelea entre Furia y Williams

Tuvieron una fuerte discusión debido a que la participante le habría pegado un cachetazo a su "hermanito". "Corré, corré, corré", se la escuchó gritar a Furia mientras abandonaba el gimnasio de la casa.

Detrás de ella, Williams apareció muy enojado y comenzó a insultarla: "Qué flashas, la con... de tu hermana. Ni mi mamá me pega ¿me vas a pegar vos? Fantasma", le dijo encabronado en una actitud muy agresiva.

paisa furia

"Furia me pegó dos cachetadas suaves y una fuerte, y ahi vino mi chispoteada. Si mi mamá estuviera acá me hubiera cagado a cachetadas. Quizás un llamado de atención (para con Furia) no lo que estamos pensando todos", dijo el "Paisa" en el confesionario.

La pelea completa de Furia vs Williams completa

