"No la quiero, es rara": otra repudiable frase de Julieta de Gran Hermano sobre su perra

En esta oportunidad, una conversación entre Julieta Poggio, Daniela Celis y Nacho Castañares no pasó inadvertida para los usuarios de la red social Twitter, en donde la profesora de danzas hacía referencia a su perra, de nombre "Mía", de una manera bastante cuestionable: "No la quiero, no puedo mentir, es rara, ni siquiera se le puede hacer 'upa'", relataba la rubia.