Gran Hermano: picante cena de nominados, con un fuerte cruce entre Agostina y Florencia

A lo que Florencia contestó mientras subia el tono: "Si yo me paso de la raya, ¿Qué te tenés que meter, qué te interesa? y agregó “Vos tenés un problema de aceptación y protagonismo”, acusó Agostina a Flor, ya elevando el tono de la conversación.

Una cena de nominados que fue subiendo de tono



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 22, 2024

“Yo me sentía parte de ese grupo”, le contestó Florencia a Agostina en alusión a las Furiosas, pero la entrerriana le dejó en claro que “nunca fue parte porque ponía un huevo en cada canasta”.

Flor le dijo a Agos que le hacen un “picaseso” por decirle constantemente que “toda la casa no la quiere y que la odia”. Y Agos resaltó: “Yo no discuto ni hablo de vos, no me interesa. No me interesa tu persona. Respirás y me molesta”.

Agostina, que afirma que tiene muchas posibilidades de irse, le dijo a Florencia que le encantaría quedarse para ver cómo ella sale de la casa, y que si se va, la esperará afuera el domingo que viene porque “no tiene mucho tiempo más adentro”.