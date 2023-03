Qué dijo Alfa tras su vuelta a la casa

"Sentí la espontaneidad de Camila y la desesperación de julieta. Pero lo que más me da Bronca es que Romina quiere seguir manejando la situación diciendo vos sola levantaste la mano, cuando Marquitos también levantó la mano", dijo en relación a la votación final que hicieron sobre su permanencia en la casa.

Luego sentenció: "Yo no quiero juzgar a nadie pero apoyen a la gente que tiene corazón, que es sincera, que es humilde y no a los que solamente están destrozando a cualquiera y son capaces, como dijo una vez, de meter un bebe al horno con tal de ganar".

Resaltó además la actitud de cariño con la que lo recibieron solo algunos de los integrantes. "Cuando yo entré Camila me abrazó de una manera increíble, Nacho me trajo la foto de la mamá, a la que le di un beso. Lo que hicieron al final que la acusan a Camila no. Hoy demostraron todos lo que son",

Por último reveló quien es su favorito para ganar el certamen: "Si hay alguien que merece ganar Gran Hermano es Camila".