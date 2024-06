Furia desmintió la versión de LAM sobre una fuerte pelea con la Tora: ¿quién miente?

"Se le puso cerca y la Tora no reculó. La situación escaló y casi vuelan piñas. Furia la fue a topetar y la Tora se le paró. Las maquilladoras intentaron separarlas, pero no pudieron. Después entraron los productores. Furia le dijo a los gritos a la Tora: 'No pienso ir a ninguno de tus programas. Avisale al croto de Poggi que no le voy a dar fama a él y mucho menos a Georgina Barbarossa", cerró.

tora furia

Qué dijo Furia de Gran Hermano sobre la supuesta pelea

En sus redes sociales, Juliana Scaglione se encargó de desmentir lo dicho por LAM: "Hola! No hubo tal pelea con La Tora. Es noticia fake", inicio su desmentida en X. "No crean nada de América TV. Gracias, es solo que no voy a asistir a los streams de Telefe, pero sí a La Noche de los Ex el viernes y las galas", continuó.

Finalmente, Furia sentenció: “Desde ya, agradezco la invitación. Vamos, Furiosos".

