Quién es Virginia, la nueva participante de Gran Hermano

Mirá #GranHermano las 24hs gratis por @dgo_latam @directvla

Registrate en https://t.co/V2oiLhxYyB pic.twitter.com/Tid16X4dlR — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 19, 2024

La mujer contó en su presentación y luego ya dentro de la casa, que está separada y tiene dos hijas grandes. “Pasó algo que me hizo arrancar de cero con lo que me gusta y ahora hace 13 años que hago humor y stand-up”, reveló.

“Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios porque hay un montón a nivel sexual”, expresó la platanse, que dijo tener tatuajes para "tapar las arrugas", y reconoció que no es muy amiga de las tareas de la casa. “Todo lo que tiene que ver con ser ama de casa no me gusta para nada. Si me cocinan va a ser mejor”, reveló.