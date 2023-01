Rating: cómo le fue al debate de Gran Hermano con Thiago como protagonista

También confirmó que con Nacho solo existe amistad. "Hablábamos mucho, me llevaba muy bien, pero nada más que eso", sostuvo el excompetidor de 19 años. Se refirió a la situación con Maxi: "Tomé súper bien que no me salvara, ya quería estar afuera".

Agregó que creía en todos los competidores, y afirmó que notó la tristeza de sus compañeros al momento de despedirse. Sin embargo, subrayó que Camila fue la única competidora que no le cerraba.

debate gran hermano thiago

El rating del debate de Gran Hermano

El lunes 16 de enero, Gran Hermano fue lo más visto del día con el debate de Thiago Medina, mientras que LAM lideró en América, pero Intrusos estuvo muy cerca de derrotarlo y El Hotel de los Famosos 2 no subió su promedio en su primer día a la tarde.

El reality de Telefe logró 21.8 puntos. Pasada la medianoche, el satélite Pluto TV Presenta que muestra en tiempo real lo que sucede en la convivencia de los jugadores del reality, marcó un promedio de 16,9 puntos.

