Reingresos en Gran Hermano: quiénes volvieron y a qué finalistas apoyan

A través de un congelados, los ex participantes fueron ingresando a la casa e hicieron reír a sus compañeros. Luego, fueron al SUM y desconcertaron a toda la casa, que no entendían lo que estaba ocurriendo.

gran hermano final

Qué ex jugador apoya a cada finalista

Cada jugador eligió un sobre de diferentes colores y revelaron cómo será la campaña durante mis próximos días:

Emmanuel hará dupla con Carla

hará dupla con Carla Bautista hará dupla con Isabel

hará dupla con Isabel Nicolás hará dupla con Lisandro

Duplas de campaña definidas: Licha con Nicolás, Carla con Emma y Bauti con Isabel





Cómo fue el ingreso de Lisandro Isabel y Carla a la casa de Gran Hermano

La primera en ingresar fue Isabel y tomó por sorpresa a todos, ya que no podían moverse. "Ando casi en bolas porque no tengo mi valija y no sabía qué ponerme", gritó La Queen desde el jardín.

Rápidamente, entró al living donde se acercó a cada uno de los participantes y les reclamó que ellos tenían su valija. Los jugadores hicieron todo su esfuerzo por contener la risa.

"Como soy la reina, me siento la dueña de la casa", sostuvo Isabel al tiempo que fue a revisar el cuarto de los chicos y otros ambientes de la casa en búsqueda de su famosa valija.

Entró la QUEEN RECARGADA a la casa de los finalistas





La siguiente fue Carla, que no pudo contener la emoción y entró muy eufórica. La Chula se fue del juego por propia voluntad porque, dijo en su momento, extrañaba a sus hijos, fue la segunda en ingresar ahora a la casa.

"Me voy porque extraño a mis hijos", exclamó y mandó saludos para Huguito, su pareja.

Hola Chula Bienvenida nuevamente a la casa





El último en entrar fue Lisandro, que se mostró muy emocionado por volver a ser parte de la casa por unos días. "Los tres llegaron hasta acá porque son unas personas increíbles", los felicitó. "A todos los tengo en mi corazón", añadió. "Los amo", cerró.

Licha entró a la casa y llenó de elogios a los finalistas



