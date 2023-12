Revelaron parte del casting de Gran Hermano

casting gran hermano

La primera de ellas es Ailén, una joven de Avellaneda. "Soy una piba de barrio, de zona sur, me encanta la música, cantar y bailar. Tengo un humor bastante particular. Me encantaría entrar a la casa a mostrar que una piba de barrio, normal, que laburó en una panadería, que hace pestañas, puede estar en la casa", dice la participante de GH en su video.

Luego, también aparece el casting de Edgardo, un hombre de 38 años quien se presentó de la siguiente manera: "Hola, tengo 38 años, soy personal policial, aunque ustedes no lo crean. Estoy en el ministerio, pero estoy en la parte civil, hago soporte y sistemas. Si me dan la oportunidad de entrar, se van a caga... de risa. Vamos a hacer cosas épicas".