Se viraliza el frustrado paso de "Alfa" de Gran Hermano en MasterChef

Quién es Walter, el "Alfa"

Walter Santiago fue otro de los elegidos para ingresar a la casa de Gran Hermano. El hombre tiene 60 años y dijo que lo apodan "El Alfa".

"Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer", fue lo primero que dijo Walter en su video de presentación.

A lo largo de las semanas ha generado todo tipo de polémicas dentro de la casa y ha protagonizado fuertes peleas con casi todos los participantes.

