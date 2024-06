Sin mujeres en Gran Hermano, los participantes se convirtieron en los Backstreet Boys

De hecho, uno de sus más populares temas fue y sigue siendo "Everybody" -también conocido como "Backstreet's Back"- que tiene una ya conocida coreografía. No obstante, los participantes que luchan por llegar a la final del certamen se colocaron antiparras de piscina y marcaron sus propios pasos, haciéndose virales en las redes sociales.

¡Mirá!

La insólita afirmación de Furia tras su paso por Gran Hermano: "Me autoeliminé"

Después de una polémica salida, Juliana estuvo presente en el debate de Gran Hermano, donde habló sin filtro de su paso por la casa, la discusiones con sus compañeros y lo que generó su juego dentro del reality.

En medio del programa, Eliana Guercio le preguntó a Furia qué hubiese cambiado de juego. Ante esto, la jugadora expresó: "Algo que hice en mi vida real: cuidar a otros antes que cuidarme a mi y eso es lo único que cambiaría".

Luego de esta respuesta, Juliana le preguntó a la panelista: "¿Vos crees que a mi me eliminaron o me auto-eliminé?". "Creo que vos querías ganar el juego, pero también creo que te fuiste por voluntad propia", respondió Eliana.

Ante esta contestación, Furia reveló la verdad de su juego. "Sí. Tanto que me decían egocéntrica, vamos a admitirlo. Decidí autoeliminarme cuando me di cuenta que me estaban censurando, que no era lo correcto dentro del hogar", lanzó.

Y, agregó: "Cuando me di cuenta de que la casa me había convertido en algo que yo no soy, cuando yo ya no quería vender algo que no era".