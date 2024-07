Tras su paso por Gran Hermano, Furia Scaglione asegura que sus fans le dicen "Eva Perón" y "Maradona"

En este sentido, la polémica exparticipante no pierde oportunidad de seguir mostrando su costado más controversial en las entrevistas que brinda luego de formar parte del certamen de convivencia conducido por Santiago del Moro.

De hecho, en un intercambio con Rulo Schijman en el marco de "Desencriptados" para Infobae, Furia respondió varias preguntas, pero puntualmente trascendió la devolución que dio cuando fue consultada sobre cómo se siente con el contacto con el público: "A mí me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo, por eso cuando salgo, me dicen: 'Eva Perón o Maradona'", comenzó diciendo.

furia eva peron maradona.mp4

Tras sorprender a los espectadores con sus afirmaciones, declaró: "No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tantos sentimientos por mí que, incluso, a veces es tan obsesivo -no digo la palabra tóxica- pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla", indicó.

Con respecto a la organización de su fandom, sostuvo: "Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. En general, hay un fandom muy positivo y muy hermoso, que tienen valores re lindos y códigos re lindos. Después tenemos al obsesivo que está ahí a full y quiere ver a Furia y después tenemos a los que hacen negocios con “La Furia”, ¿viste?", afirmó.

"Cuando yo salí y vi las cosas que hacían dije: '¡¿Qué?!'. Apagan y prenden el rating de Argentina. Ellos lo manejan. Por eso, tengo una responsabilidad muy grande también donde me presento y a dónde voy. Eso no significa que a mí se me suba la fama a la cabeza o el ego porque soy una persona muy humilde, vengo de clase media", manifestó.

"Furia va a estar y Furia sabe bajar y dónde tiene que estar ubicada en todo este boom. Pero take it easy (tómenlo con calma)", sentenció Juliana, en dirección a sus fanáticos.

La reacción de las redes sociales a los dichos de Furia

Si bien muchos de sus seguidores salieron a bancar a la exparticipante de Gran Hermano por lo dicho en relación a Eva Perón y Maradona, muchos también fustigaron sus comentarios: "La fuerza que está haciendo Rulo para no reírse"; "Qué obsesivo el que la compara"; "La megalomanía no es buen indicador en salud mental", fueron sólo algunos de los comentarios.