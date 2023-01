Tremenda confesión del "Cone" de Gran Hermano: "Tenía fantasías sexuales con Graciela Alfano"

A pesar de referirse a varias cuestiones de su vida, la confesión más llamativa de quien fuera apodado "el Conejo", por no poder estar "más de dos días" sin mantener relaciones sexuales, fue: "De chico tenía fantasías sexuales con Graciela Alfano”. Al mismo tiempo, el cordobés aseguró haber estado "un día entero teniendo sexo" y haberse disfrazado "de Batman durante una previa sexual". También, señaló que su mayor tiempo sin intimar fue "un mes" - haciendo referencia a su primer tramo en Gran Hermano -, manifestó que recibió ofertas de dinero por sexo y, finalmente, sostuvo que las mujeres le elogian la espalda y el pene.

Allí fue cuando fue consultado si es que, a través de las redes sociales, había recibido mensajes con propuestas 'indecentes' por parte de famosas y el oriundo de Córdoba remarcó: "Famosas no, pero sí influencers, está bravo Instagram". En este sentido, Quiroga compartió estar teniendo "la mejor relación" con Coti Romero, a pesar de que ella también recibe mensajes de jugadores de fútbol: "No puedo decirle lo que tiene que hacer, confío en ella".

conejo alexis gran hermano

En esta línea, el novio de la rubia continuó haciendo una apreciación sobre sus compañeros de convivencia en la casa más famosa del mundo y sobre cómo lo afectó la salida de su amigo Maxi Giudici: "Me sorprendió, me dolió mucho, yo quería que gane", sostuvo. Pero, al ya no existir la posibilidad de que el otro cordobés del certamen se alce con el premio mayor, 'el Cone' aseguró que tiene "mucho aprecio por Marcos" y por "Nacho", de quienes espera que salga el ganador.

Seguidamente, consideró "nefasto" a Walter 'Alfa' Santiago y "el peor compañero de convivencia" dentro de la casa de Gran Hermano. "Si cae en placa tiene mucho riesgo de irse", expresó.

Finalmente, en un plano más personal, reconoció haber pasado "hambre" durante su infancia y recordó episodios difíciles para un niño: "Eran 4 noches y le decía a mi mamá 'no quiero más pan y té', de lunes a jueves, pan y té, no era comer nada. Fue un momento duro".

Afortunadamente, su presente es otro y vendrán muchas oportunidades laborales para uno de los participantes del certamen de convivencia que conduce Santiago del Moro, aunque en lo que respecta a la oferta laboral por parte de José María Muscari, 'el Cone' sostuvo: "Se ha hablado mucho de Muscari con 'SEX', pero no recibí ninguna propuesta formal. Mucho rumor y nada oficial".