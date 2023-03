Viral: un mendocino quiere entrar a Gran Hermano para irse de su casa

En el posteo, el hombre aseguró que su intención no es ganar el premio ni tampoco tiene intenciones de convertirse en famoso, sólo pide que lo saquen de su casa. “Hola Gran Hermano, quisiera ingresar a la casa más famosa del mundo, por eso estoy haciendo este casting”, comenzó relatando el mendocino en su presentación.

“Soy Ricardo Zabalegui, de un pueblo llamado La Paz, en la provincia de Mendoza. Mi objetivo no es ganar el certamen; eso no me interesaría, ganar el reality o hacerme famoso, o la plata que vaya a ganar”, detalló el hombre en TikTok.

A continuación, Ricardo explicó la razón por la cual se postuló: “El único motivo por el que quiero entrar a la casa, a tu casa, es que me saques de acá. Por favor, cuatro, tres meses, ¿sabés qué? Sería un milagro para mí. Hace 24 años que aguanto a la bruja, por favor, necesito que me saques de acá, Gran Hermano, por favor te lo pido”.

Sin embargo, ni bien finalizó de grabar la solicitud se escucharon los gritos de su esposa, quien desde otra habitación lo incitó para que fuera a “colgar la ropa”. Ante tal pedido, el hombre accedió sin dudar: “Ahí voy, mi amor”, le respondió antes de finalizar la grabación.