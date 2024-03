¿Vuelve? Julieta Poggio reveló si ingresará a la casa de Gran Hermano

Y por último aclaró: "Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas". A su vez, resaltó, quién es su jugadora preferida: "Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final".

También aprovechó para criticar a Alfa y la actitud que tuvo con Manzana: "Muy feo lo que hizo, fue el límite que no había que pasar. A Alfa no le importa nada, él es así. No tiene cura, ¡perdón Alfa!"

