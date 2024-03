Gran Hermano ya tiene cuatro nominados entre sanciones y fulminantes

En tanto, Lisandro ingresó con tres sobres para tres destinatarios que tuvo que elegir, sin conocer su contenido: un fulminado, uno que se ganó que sus nominaciones valgan el doble y otro perdió y su voto será uno solo. El ex participante seleccionó a Martín, Rosina y Emmanuel.

Quién es el fulminado de Gran Hermano esta semana

El conductor, que había adelantado que la fulminante se había utilizado contra una chica, fue descartando a todos los jugadores hasta dejar a tres de las chicas: Cata, Florencia y Paloma.

Finalmente, en el cierre del programa se confirmó que Paloma está en placa tras ser fulminada.

Quién quedó fulminado por el sobre de Lisandro

Justo Martín, el amigo de Lisandro, agarró el sobre del fulminado. Es decir que irá directo a placa esta semana y no podrá ser salvado por el líder de la casa.

Quién fue sancionado por el "Congelados"

Santiago del Moro les avisó a los participantes que varios habían incumplido las reglas del "Congelados" por lo que iban a ser nominados de forma directa.

"Varios de ustedes no respetaron la norma de no moverse. Debido a este incumplimiento tomé la decisión de sancionar a quiénes no hicieron lo que las reglas indican", dijo la voz del reality. Así, Rosina y Catalina quedaron nominadas.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano 2023 hasta ahora

Martín

Paloma

Rosina

Catalina