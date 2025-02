Grave denuncia de Martín Bossi: el millonario robo dentro de su casa

"Sé que limpiaba un par de lugares más también. No quiero dar el nombre del vecino que hace una semana me llamó también que la persona esta le robó", comenta después. En ese sentido, Bossi ya sin filtro explica lo que le sucedió: "Durante tres meses la filmé, le hice un seguimiento. Obviamente me robó mucha plata y lo preocupante es que actúa en conjunto con su familia. Y, de una investigación que hice porque tengo muchos contactos, gracias a dios, bate todos los movimientos del barrio".

Tras esto, el actor confirma: "Estoy hablando con Marisa, que es la capitana digamos del barrio para que por favor no la deje entrar más. Es muy peligroso el tema y si llega a entrar al barrio yo tendré que poner un patrullero porque ya hay una denuncia penal". Aún así, también destacó: "No sería muy lindo tener un patrullero en el barrio, adentro".

"Me ha robado mucho y es muy peligrosa. Al dorso le dejo los videos porque le hicimos un seguimiento de cómo operaba en mi casa robando descaradamente. No solo esto, sino que voy a hablar con las autoridades para que esto circule en todos los countries, para que esta persona no haga más daño porque no es la primera vez que lo hace. Así que bueno, ojalá que las autoridades le prohíban determinantemente limpiar porque es muy peligrosa", cerró Bossi en su explicación.