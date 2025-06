Graves declaraciones transfóbicas de una exparticipante de Gran Hermano: "Cierto que no tiene..."

La entrenadora recordó que la jujeña le preguntó "si era trans". "Me pareció desubicado y a propósito. Está todo bien pero no era el momento, iban dos días, y si yo lo fuese, capaz no tenía ganas de decírtelo. A partir de ahí no pude repuntar" , explicó.

En ese momento, Luciana y Tato defendieron a Luz y la situación escaló. "Lu, si tenés un problema conmigo decímelo o lo hablamos solas en el confesionario. Tenés mucha boquita para hablar pero estuviste 5 meses acá cerrando el or... ya él nunca lo defendiste, a mí me la picás" , dijo Andrea contra Luciana.

Las declaraciones transfóbicas de Andrea contra Luciana

En la noche del lunes, Andrea debió abandonar la casa porque la gente así lo quiso. Además, lo hizo junto a Sandra, quien entró a acompañar.

Una vez fuera del juego, la entrenadora usó su cuenta de X (ex Twitter) para apuntar contra su compañera y dejó repudiables comentarios.

"Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios, cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí", comenzó diciendo.

Y, siguió: "quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip".

Andrea gh Luciana

Rápidamente, esto se viralizó y se desataron todo tipo de comentarios en contra de Andrea. Sin embargo, ella no se arrepintió y respondió a las críticas.

"Che, esto es denunciable", comentó una usuaria. "¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios ", fue la respuesta de la ex GH.

Andrea gh Luciana

"Transfóbica de m... Incestuosa del or...", dijo otra internauta. "Incestuosa no", volvió a contestar Andrea.

Después de algunas horas, la cuenta recibió varias denuncias y fue dada de baja.