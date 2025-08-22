En TN se burlaron de Javier Milei: "La volatilidad de la tasa de interés jaja"
Jonatan Viale y todo se equipo lanzaron carcajadas y comentarios burlones luego de que el Presidente esquivara el escándalo de coimas en Rosario.
El escándalo que se desató a raíz de audios de Diego Spagnuolo -extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)- revelando una red de coimas en la compra de medicamentos que salpica a Karina Milei ya comienza a escalar alto: hasta TN se ríe del presidente Javier Milei, quien en su discurso en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) esquivó hablar de lo sucedido con una particular frase de inicio.
"Quiero conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y hay mucho debate hoy que es sobre la volatilidad de la tasa de interés", dijo el jefe de Estado, desatando las carcajadas de Jonatan Viale y todo su equipo, quienes no pudieron evitar lanzar diferentes comentarios burlones.
"No no, impresionante... olé... un tema que genera mucho debate eh, la volatilidad en la tasa de interés, me encantó", lanzó Viale, a lo que sumó otro compañero diciendo: "Estábamos hablando justo de eso". Seguidamente, Jonatan volvió a decir: "Entramos como unos caballos...", haciendo alusión a que esperaban que el mandatario abordara el escándalo que lo tiene en la mira pero, en cambio, el presidente prefirió mirar para otro lado.
"Bueno, ustedes me avisan, no vamos a escuchar... es importante la volatilidad en la tasa de interés, pero me parece a mí que la gente no está esperando el tema volatilidad", cerró irónico el conductor, en un guiño a su producción para que le avisen si el jefe de Estado decidía abordar en algún momento el escándalo que sacude a su Gobierno.
El descargo previo de Viale en radio
Tras conocerse el caso de los audios por coimas en la compra de medicamentos, el periodista realizó un descargo en Radio Rivadavia, donde apuntó de manera contundente a los Milei: "Tuvimos corrupción en el caso $LIBRA y eso no terminó. Tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI donde se pedía diezmo para La Libertad Avanza. La empresa de la familia Menem contratada por el Banco Nación, algo éticamente incompatible. Está mal, no puede ser que el Banco Nación contrate a la empresa de Menem, está mal", comenzó.
Y puntualizó, una y otra vez, con la intención de lavar su figura: "lo dijimos". Viale, que fue uno de los voceros que defendió al gobierno de Milei en cada uno de estos escándalos ahora niega haberlo sido y trata de erigirse en una suerte de figura moral.
Y siguió, ensayando un énfasis que no tuvo en ningún escándalo anterior: "Ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos del 8%. No hay lugar para esto, no hay lugar de ninguna manera para esto, porque la gente se los come crudos, le aviso al gobierno, olvídense".
"El contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. Dijo, vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado ¿O no? ¿No era eso la campaña? Y yo banqué eso", insistió Viale jugando ahora al inocente defraudado por los libertarios.
Y concluyó: "No cuenten conmigo para eso jamás, no van a contar conmigo para bancar el curro estructural".
