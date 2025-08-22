En TN se burlaron de Javier Milei: "La volatilidad de la tasa de interés jaja"

El descargo previo de Viale en radio

Tras conocerse el caso de los audios por coimas en la compra de medicamentos, el periodista realizó un descargo en Radio Rivadavia, donde apuntó de manera contundente a los Milei: "Tuvimos corrupción en el caso $LIBRA y eso no terminó. Tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI donde se pedía diezmo para La Libertad Avanza. La empresa de la familia Menem contratada por el Banco Nación, algo éticamente incompatible. Está mal, no puede ser que el Banco Nación contrate a la empresa de Menem, está mal", comenzó.

Y puntualizó, una y otra vez, con la intención de lavar su figura: "lo dijimos". Viale, que fue uno de los voceros que defendió al gobierno de Milei en cada uno de estos escándalos ahora niega haberlo sido y trata de erigirse en una suerte de figura moral.

Y siguió, ensayando un énfasis que no tuvo en ningún escándalo anterior: "Ahora surge esto, Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos del 8%. No hay lugar para esto, no hay lugar de ninguna manera para esto, porque la gente se los come crudos, le aviso al gobierno, olvídense".

"El contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. Dijo, vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado ¿O no? ¿No era eso la campaña? Y yo banqué eso", insistió Viale jugando ahora al inocente defraudado por los libertarios.

Y concluyó: "No cuenten conmigo para eso jamás, no van a contar conmigo para bancar el curro estructural".

