Netflix: la serie que atrapa desde el primer capítulo y que sigue sumando visualizaciones
Esta serie debutó en Netflix como una de las más prometedoras y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del género.
Netflix renueva constantemente su catálogo de series y películas para mantener atrapados a sus suscriptores y ofrecer siempre contenido fresco y variado. Una de las grandes apuestas para refrescar la plataforma a comienzos de 2024 fue la serie española Entre tierras, que rápidamente captó la atención de los usuarios.
Con apenas 10 capítulos y una trama atrapante, se consolidó como una de las producciones españolas más destacadas del año. Desde su llegada a la plataforma a principios de marzo, la serie se mantiene entre las preferidas de los usuarios y sigue sumando reproducciones día a día, generando comentarios positivos en redes sociales y convirtiéndose en un fenómeno dentro del catálogo de Netflix.
De qué trata "Entre tierras"
Entre tierras cuenta la historia de una mujer que, para proteger a su hermana y evitar que su familia caiga en la ruina, acepta casarse con un hombre adinerado que esconde secretos oscuros.
La trama se desarrolla a lo largo de 10 capítulos, combinando romance, drama, intriga y conflictos familiares, lo que la convierte en una de las series españolas más atrapantes de 2024. Inspirada en una serie italiana estrenada antes de 2015, esta adaptación española explora dilemas morales, traiciones y revelaciones del pasado que afectan a todos los personajes, manteniendo a los espectadores en tensión desde el primer minuto.
Cada episodio profundiza en la lucha de la protagonista por proteger a su familia mientras navega entre secretos peligrosos, alianzas inesperadas y decisiones que marcarán su destino y el de quienes la rodean.
Con esta combinación de emoción, giros sorprendentes y un melodrama intenso, Entre tierras logró posicionarse rápidamente entre las producciones más elegidas del catálogo de Netflix, consolidándose como un éxito dentro del género dramático español.
Reparto de "Entre tierras"
- Megan Montaner como María
- Unax Ugalde como Manuel
- Carlos Serrano como José
- Juanjo Puigcorbé como Ramón
- Begoña Maestre
- Clara Garrido
Tráiler de "Entre tierras"
