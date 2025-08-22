Netflix: la serie que atrapa desde el primer capítulo y que sigue sumando visualizaciones

La trama se desarrolla a lo largo de 10 capítulos, combinando romance, drama, intriga y conflictos familiares, lo que la convierte en una de las series españolas más atrapantes de 2024. Inspirada en una serie italiana estrenada antes de 2015, esta adaptación española explora dilemas morales, traiciones y revelaciones del pasado que afectan a todos los personajes, manteniendo a los espectadores en tensión desde el primer minuto.